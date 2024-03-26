На військових облігаціях, які продаються в застосунку «Дія», українці з жовтня 2022 року заробили понад 94 млн грн. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.
26 березня 2024, 11:19
На купівлі військових облігацій через «Дію» українці вже заробили понад 94 мільйони гривень
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«Із жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій через „Дію“, чим інвестували в державу і ще й отримали прибуток», — йдеться в повідомленні.
За даними Федорова, на облігаціях, придбаних через застосунок українці отримали понад 94 млн грн прибутку.
Нагадаємо
В «Дії» можна придбати нові військові облігації: Залізний Порт (ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024), Асканія-Нова (ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024), Джанкой (ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025) та Керч (ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025).
Джерело: Мінфін
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