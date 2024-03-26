Курс валют на 26 березня: долар в банках підскочив на 19 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у купівлі додав 5 копійок, а у продажу додав 19 копійок. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,50 грн. Євро купують за 42,32 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,30−39,42, євро — 42,80−43,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,27−39,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,57−42,60 грн/євро.

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