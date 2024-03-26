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26 березня 2024, 11:03

Клієнти Goldman Sachs вкладають у BTC, Binance припинить підтримку USDC на блокчейні Tron: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Клієнти Goldman Sachs відновили інтерес до цифрових активів і вкладають у біткоїн

Представники інвестиційного банку Goldman Sachs заявили, що їхні клієнти відновили інтерес до галузі цифрових фінансів. Йдеться як про наявну аудиторію, так і про нових гравців ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами аналітиків компанії, індустрія привертає увагу великих хедж-фондів на тлі запуску спотових біткоїн-ETF. Цей клас активів Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила в січні 2024 року, і відтоді криптофонди продемонстрували рекордний приплив капіталу.

«Нещодавнє схвалення ETF викликало відновлення інтересу й активності з боку нашої аудиторії. Багато хто з найбільших клієнтів працюють у цьому напрямку або вивчають можливість участі у сфері», — сказав глава відділу цифрових активів Goldman Sachs в Азійсько-тихоокеанському регіоні Макс Мінтон.

Компанія почала надавати послуги з інвестування в криптосектор 2021 року. Goldman Sachs пропонує клієнтам розрахункові опціони на біткоїн та Ethereum, а також ф’ючерси на криптовалюту, що котируються на Чиказькій товарній біржі (CME).

Представники банку зазначили, що найбільший інтерес виявляють традиційні хедж-фонди. При цьому їхня увага в основному сконцентрована на біткоїн-продуктах. Перша криптовалюта залишається беззаперечним лідером у плані фінансових вливань.

Однак баланс може змінитися в разі схвалення SEC заявок на реєстрацію спотових Ethereum-ETF. Як і у випадку з інвестиційними продуктами на базі біткоїна, вони можуть привернути увагу великих гравців, вважають у Goldman Sachs.

Капіталізація пародійного мем-токена BODEN перевищила $200 мільйонів

Ринкова капіталізація мем-криптовалюти Jeo Boden (BODEN), яка пародіює президента США Джо Байдена, у мережі Solana досягла $220 млн. Про це свідчать дані GeckoTerminal.

Запущена 9 березня монета доступна тільки на децентралізованій біржі Solana Raydium і поки не котирується на жодній централізованій платформі.

«Boden — 46 президент Солуна. Його рахунок становить триста трильйонів мільйонів мільярдів доларів. Цей гаманець належить як казначейству Джео Бодена, так і спільноті. Будь-які пожертвувані кошти будуть спрямовані на маркетинг, лістинги, розіграші подарунків і так далі», — йдеться на сайті проєкту.

Розробники також нагадали, що BODEN «не має внутрішньої цінності», і від нього «не варто очікувати фінансової вигоди».

Актив став частиною мем-безумства на Solana. Паралельно з ним з’явилися й інші пародійні токени знаменитостей на кшталт Danold Tromp і Olen Mosk.

Binance припинить підтримку USDC на блокчейні Tron

Наступного тижня, 5 квітня, криптовалютна біржа Binance припинить прийняття депозитів і виведення коштів у випущених на блокчейні Tron стейблкоїнах USDC. Платформа пішла на такий крок через місяць після відмови емітента — фірми Circle — від підтримки активу в цій мережі.

Представники компанії тоді пояснили, що рішення стало «результатом загальнокорпоративного підходу, який включав організацію бізнесу, дотримання вимог та інші функції».

Біржа продовжить прийняття депозитів і виведення коштів у USDC, випущених в інших мережах.

Торгові умови за парами, номінованими в «стабільній монеті», залишаться без змін.

USDC підтримується в 15 блокчейнах. Серед них — Algorand, Arbitrum, Avalanche, Base, Celo, Ethereum, Flow, Hedera, NEAR, Noble, OP Mainnet, Polkadot, Polygon PoS, Solana і Stellar.

Згідно з DeFi Llama, більша частина USDC (80,76%) циркулює в Ethereum, далі йдуть Solana (6,45%) і Base (2,22%). У Tron емітовано стейблкоїнів в еквіваленті $172,3 млн (0,56%). За цим показником мережа посідає 10 місце.

SEC звернеться до суду для стягнення $2 млрд штрафу з Ripple Labs

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) хоче стягнути з Ripple Labs штраф у розмірі $2 млрд. Про це розповів голова юридичного відділу Ripple Стюарт Алдероті.

За словами юриста, 26 березня 2024 року регулятор представить документи, що містять суть претензії. Вони є частиною багаторічного розгляду між SEC і Ripple Labs.

«Наша відповідь буде подана наступного місяця. Ми неодноразово бачили, що регулятор використовує помилкові, невірно сформульовані заяви. Замість того, щоб сумлінно застосовувати закон, SEC, як і раніше, прагне залякати Ripple і галузь загалом», — написав Алдероті.

Зі свого боку, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус заявив, що SEC «неодноразово діяла поза законом». Також він дорікнув голові Комісії Гері Генслеру в «недостатній увазі до справи Сема Бенкмана-Фріда».

Нагадаємо, у липні 2023 року Ripple Labs здобула часткову перемогу в багаторічній тяжбі проти SEC. Суд дійшов висновку, що продаж токена XRP через біржі не є пропозицією цінних паперів.

Згодом Гері Генслер заявив, що SEC незадоволена підсумком суду з Ripple Labs і продовжить тиск на криптокомпанії. Регулятор назвав його помилкою і підтвердив плани на подачу апеляції.

Джерело: Мінфін
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