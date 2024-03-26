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26 березня 2024, 10:25

За останні 10 років експортери затримали повернення валютного виторгу на понад $7 мільярдів

Загальний обсяг експортних операцій, за якими було перевищено граничні строки розрахунків становив еквівалент $7,17 мільярда за останні 10 років. Про це повідомили у Національному банку, пише ЕП.

Загальний обсяг експортних операцій, за якими було перевищено граничні строки розрахунків становив еквівалент $7,17 мільярда за останні 10 років.

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Водночас у регуляторі зазначили, що не вся вказана ними сума є результатом «чорного експорту».

«Граничні строки розрахунків за експортними операціями можуть порушуватися через об'єктивні причини, а валютна виручка — повернена через певний час», — йдеться у відповіді Нацбанку.

Там додали, що після 24 лютого 2022 року запровадили низку жорстких валютних обмежень. Водночас деякі винахідливі підприємці досить швидко навчилися обходити ці обмеження, на що НБУ був вимушений оперативно реагувати та вносити зміни до відповідної постанови.

Разом з цим, як повідомили у регуляторі, останнім часом там спостерігають покращення ситуації із поверненням валютного виторгу.

Зокрема, у лютому 2024 року обсяги надходжень та продажу виторгу від експортерів перевищили показники грудня, що не відповідає сезонним патернам.

Таке покращення у надходженні валюти від експортерів назад в Україну у Нацбанку пояснюють результатами своєї взаємодії з урядом. Зокрема, НБУ працює з Кабміном над формуванням критеріїв для переліку верифікованих суб'єктів АПК, які займаються експортом сільськогосподарської продукції.

І хоча ці зміни набудуть чинності лише з 1 червня, проте, як зазначають у Нацбанку, підприємці вже почали відповідальніше ставитися до повернення виторгу від експорту, аби не мати проблем у майбутньому.

Читайте також: Нацбанк змінив валютні правила для бізнесу

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 березня 2024, 10:48
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Вот оно, что… Доллар растет.гривна падает…
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