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26 березня 2024, 9:25

Goldman Sachs спрогнозував зростання цін на сировину у 2024 році

Сировинні товари у 2024 році можуть принести доходність у розмірі 15%, вважають в інвестиційному банку Goldman Sachs Group. Про це пише Bloomberg з посиланням на аналітиків банку, включаючи Саманту Дарт та Даана Стрейвена.

Сировинні товари у 2024 році можуть принести доходність у розмірі 15%, вважають в інвестиційному банку Goldman Sachs Group.

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Прогноз банку

Експерти пояснюють прогноз тим, що центральні банки США та Європи знижуватимуть відсоткові ставки, що допоможе підтримати промисловий та споживчий попит.

В інвестбанку зазначають, що ФРС США та ЄЦБ вже заявили про плани знизити ставки на тлі зниження інфляції. Крім того, Китай заявив, що посилить заходи підтримки економічного зростання.

У міру зниження ставок зменшиться вартість запозичень та відновиться виробництво. У поєднанні з геополітичними ризиками, що зберігаються, це призведе до зростання цін на мідь, алюміній, золото і нафтопродукти, вважають у Goldman Sachs.

Як зміняться ціни на мідь, золото, алюміній

У Goldman Sachs прогнозують, що до кінця року вартість міді зросте до $10 тис. за тонну, алюмінію — до $2600 за тонну, золота — до $2300 за унцію.

За даними Лондонської фондової біржі, 25 березня о 16:37 вартість ф'ючерсу на мідь становить $8874,5 за тонну, вартість ф'ючерсу на алюміній — $2321,5 за тонну. Ф'ючерс на золото з постачанням у квітні торгується на рівні $2178,95 за унцію.

«Ми вважаємо, що зниження ставок у США за відсутності рецесії веде до зростання цін на сировинні товари, при цьому найбільше зростання цін відбувається в металах (зокрема, на мідь та золото) і далі в нафті», — заявили в Goldman Sachs. Там додали, що зростання цін на сировинні товари посилиться згодом, драйвером стануть м'якіші фінансові умови.

При цьому в інвестбанку песимістично оцінюють перспективи таких металів, як нікель, кобальт та літій. Аналітики вважають, що поки що рано говорити про припинення «ведмежих» трендів для цих активів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 березня 2024, 9:54
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Надо меди взять…
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