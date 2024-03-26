Goldman Sachs спрогнозував зростання цін на сировину у 2024 році

Експерти пояснюють прогноз тим, що центральні банки США та Європи знижуватимуть відсоткові ставки, що допоможе підтримати промисловий та споживчий попит.

В інвестбанку зазначають, що ФРС США та ЄЦБ вже заявили про плани знизити ставки на тлі зниження інфляції. Крім того, Китай заявив, що посилить заходи підтримки економічного зростання.

У міру зниження ставок зменшиться вартість запозичень та відновиться виробництво. У поєднанні з геополітичними ризиками, що зберігаються, це призведе до зростання цін на мідь, алюміній, золото і нафтопродукти, вважають у Goldman Sachs.

Як зміняться ціни на мідь, золото, алюміній

У Goldman Sachs прогнозують, що до кінця року вартість міді зросте до $10 тис. за тонну, алюмінію — до $2600 за тонну, золота — до $2300 за унцію. За даними Лондонської фондової біржі, 25 березня о 16:37 вартість ф'ючерсу на мідь становить $8874,5 за тонну, вартість ф'ючерсу на алюміній — $2321,5 за тонну. Ф'ючерс на золото з постачанням у квітні торгується на рівні $2178,95 за унцію.

«Ми вважаємо, що зниження ставок у США за відсутності рецесії веде до зростання цін на сировинні товари, при цьому найбільше зростання цін відбувається в металах (зокрема, на мідь та золото) і далі в нафті», — заявили в Goldman Sachs. Там додали, що зростання цін на сировинні товари посилиться згодом, драйвером стануть м'якіші фінансові умови.