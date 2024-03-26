Релокований бізнес отримав можливість пролонгації кредитів

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Про що йде мова

Мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5−7−9». Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях: