Уряд схвалив постанову № 310 «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва». Постанова підготовлена Міністерством аграрної політики та продовольства України.
26 березня 2024, 8:16
Релокований бізнес отримав можливість пролонгації кредитів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Про що йде мова
Мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5−7−9». Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях:
- активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- тимчасово окупованих російською федерацією (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі