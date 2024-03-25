До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
25 березня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 25 березня: долар та євро продовжують рости на міжбанку
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Відкриття 25 березня
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Закриття 25 березня
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Зміни
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39,13/39,16
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39,27/39,30
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14/14
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42,31/42,34
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42,57/42,59
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26/25
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,31 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,28−39,40, євро — 42,75−42,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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