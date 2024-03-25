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25 березня 2024, 18:15

Регулятор Філіппін розглядає повне блокування Binance

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) продовжує чинити тиск на криптобіржу Binance. Як повідомляють місцеві ЗМІ, регулятор має намір розпочати повне блокування торгової платформи, пише Incrypted.

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) продовжує чинити тиск на криптобіржу Binance.

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Застереження

«SEC застерігає громадськість від використання криптовалютної біржі Binance. Ми маємо намір заблокувати платформу на Філіппінах, щоб захистити користувачів від незареєстрованих інвестиційних продуктів», — йдеться в повідомленні регулятора.

За наявною інформацією, наглядовий орган отримав схвалення від Національної комісії з телекомунікацій (NTC) у відповідь на прохання закрити локальний доступ до сайту Binance.

Глава аналітичного центру Infrawatch PH у Манілі Террі Рідон назвав дії SEC «наступним кроком у регулюванні сектору криптовалют і захисті інтересів спільноти».

Нагадаємо

В листопаді 2023 року SEC заявила про відсутність ліцензії у Binance для ведення діяльності на Філіппінах. Пізніше стало відомо, що Комісія дала компанії три місяці на оформлення дозволу.

Точна кількість користувачів Binance на Філіппінах залишається невідомою. Країна посіла шосте місце в рейтингу Chainalysis за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році, обійшовши Індонезію, Пакистан, Бразилію і Таїланд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
25 березня 2024, 18:32
#
Попытки дикарей победить прогресс выходят за рамки Нигерии?) Подскажите кто-нибудь этим клоунам, что люди которые пользуются криптой с вероятностью 99.99% знают как пользоваться VPN
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