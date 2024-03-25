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25 березня 2024, 18:17

Китайський банк, який був створений для роботи з підсанкційними клієнтами, припинив працювати з рф

Російському бізнесу не вдається прорвати ізоляцію, що виникла після того, як США пообіцяли запровадити вторинні санкції стосовно банків, які працюють з росією. Багато хто покладав великі надії на китайський банк, створений для роботи з Іраном, але й він відмовився приймати російські гроші. Про це пише The Moscow Times.

Російському бізнесу не вдається прорвати ізоляцію, що виникла після того, як США пообіцяли запровадити вторинні санкції стосовно банків, які працюють з росією.

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Ситуація з китайськими банками

Kunlun Bank, контрольований Китайською національною нафтогазовою корпорацією повідомив своїм клієнтам, що з 29 березня повністю припиняє обробляти платежі з росії.

Про це виданню розповіли чотири російські імпортери, які звернулися до його послуг після того, як у березні у російського бізнесу виникли великі проблеми з перерахуванням грошей у великі китайські банки.

Гроші й в доларах, і в юанях, і навіть у рублях зависали в банках, у тому числі в державному Bank of China, на тижні, кредитні організації запитували додаткові документи й дані, включно з гарантіями того, що продукція, що закуповується, не дістанеться військовому комплексу і підсанкційним особам, і все одно багато хто зрештою відмовляв.

За статистикою великого митного брокера, загалом із середини лютого по березень у його клієнтів у Китай пройшло лише близько 25% платежів.

Більшість імпортерів останній місяць «бігали по банкам» у пошуках тих, хто швидко відправляє та приймає гроші.

Що відомо про банк

Kunlun Bank (колишній Karamay City Commercial Bank) був створений у 2006 році китайськими державними структурами для розрахунків з іранськими контрагентами, які перебувають під санкціями, насамперед через закупівлю нафти.

Банк мав великий досвід роботи із санкційними грошима. Здавалося, що Kunlun Bank не боїться вторинних санкцій: він сам із 2012 року включений до санкційного списку за співпрацю з Іраном і відрізаний від доларової системи.

«Ми за порадою наших китайських постачальників з початку березня почали платити їм у цей банк і, попри те, що всі наші колеги страждали від проблем із перерахуванням грошей, наші платежі чудово проходили. Але минулого тижня постачальник заявив, що Kunlun повідомив клієнтам про припинення приймання нових платежів з 21 березня та про повний „стоп“ на роботу з росією з 29 березня», — заявив співрозмовник The Moscow Times.

Джерело: Мінфін
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