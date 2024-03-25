МВФ застерігає про ризики політичного втручання в роботу центробанків

Керівниця МВФ Крісталіна Георгієва підкреслила важливість незалежності керівників центральних банків, адже зростають ризики політичного втручання в їхню роботу та кадрові призначення. Про це йдеться у блозі на сайті Фонду.

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Зараз керівники центробанків стикаються з тиском щодо зниження процентної ставки, навіть якщо це може бути небезпечно, зазначила Георгієва.

«Незалежні керівники центральних банків успішно впоралися з пандемією COVID-19, застосувавши гнучкі монетарні політики. Дослідження МВФ показують, що центральні банки з високим рівнем незалежності кращі за стримування інфляції», — пише керівниця МВФ.

Вона також додала, що незалежність центрального банку — це запорука цінової стабільності, а цінова стабільність — це запорука довгострокового економічного зростання.

Георгієва підкреслює, що незалежність та потужне управління означають, що керівники центральних банків повинні мати контроль над бюджетами та персоналом. «Їх не можна звільняти за політичні переконання або дії в рамках законних повноважень. Водночас вони повинні бути підзвітними та прозорими у своїй роботі».