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25 березня 2024, 17:01

Українцям у шести областях виплатять понад 10 тисяч гривень: як отримати

Естонська рада у справах біженців в Україні відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу, в рамках якої деяким громадянам виплачуватимуть по 3,6 тисячі гривень впродовж трьох місяців. Про це йдеться на сторінці організації у соціальній мережі Faceebook.

Естонська рада у справах біженців в Україні відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу, в рамках якої деяким громадянам виплачуватимуть по 3,6 тисячі гривень впродовж трьох місяців.
Фото: depositphotos

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Хто отримає грошову підтримку

Відомо, що реєструватися на отримання фінансової допомоги можуть українці з низьким рівнем доходів, які проживають у наступних областях:

  • У Запорізькій;
  • у Донецькій;
  • у Луганській;
  • у Харківській;
  • у Херсонській;
  • у Миколаївській.

Виплати належать найбільш вразливим категоріям населення, завдяки чому вони зможуть покрити свої базові потреби. Естонська рада у справах біженців виплачуватиме по 3,6 тисячі гривень на одного члена домогосподарства впродовж трьох місяців.

Критерії вразливості для участі у програмі наступні:

  • одинока матір чи батько з дітьми;
  • сім'ї, де жінка є єдиним годувальником;
  • домогосподарства з вагітними;
  • сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років;
  • з дітьми до 2 років;
  • з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;
  • з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дорогого лікування;
  • домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+);
  • у яких повністю або частково зруйноване житло;
  • домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.

Як зареєструватися

Зробити це можуть родини, які постраждали від надзвичайних подій у зв'язку з військовими діями та які впродовж останнього місяця перемістилися, евакуювалися або постраждали від обстрілу/ракетного удару. Також на допомогу можуть претендувати домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається також, що виплати надаватимуть після індивідуальної оцінки домогосподарств. Зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням.

Що відомо про раду

Це неурядова гуманітарна організація, сертифікована ЄС. Її заснували у 2000 році, наразі вона фінансово допомагає переселенцям з п’яти країн — Грузії, Йорданії, Кенії, Лівану та України.

Про те, що організація підтримує українців ще у жовтні 2023 року повідомлялося на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Мінфін
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