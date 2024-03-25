У Львові пограбували банк. Підозрюваних затримано

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Деталі

Орієнтування про крадіжку з банку екіпажі поліцейських Львова та області отримали о 7:00 понеділка. Їм повідомили, що двоє чоловіків у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста.

Один з екіпажів патрульної поліції помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Але за кілька хвилин чоловіки покинули машину на вулиці Городоцькій.

«Відпрацьовуючи зазначений район, інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом», — повідомили у патрульній поліції.

Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.