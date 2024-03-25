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25 березня 2024, 16:38

У Львові пограбували банк. Підозрюваних затримано

У Львові вранці у понеділок, 25 березня, сталося пограбування банку на вулиці Володимира Великого. Патрульним вдалося оперативно затримати грабіжників, повідомила патрульна поліція Львівської області.

У Львові вранці у понеділок, 25 березня, сталося пограбування банку на вулиці Володимира Великого.

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Деталі

Орієнтування про крадіжку з банку екіпажі поліцейських Львова та області отримали о 7:00 понеділка. Їм повідомили, що двоє чоловіків у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста.

Один з екіпажів патрульної поліції помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Але за кілька хвилин чоловіки покинули машину на вулиці Городоцькій.

«Відпрацьовуючи зазначений район, інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом», — повідомили у патрульній поліції.

Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.

У патрульній поліції наголосили, що затримані не мають жодного стосунку до військових, окрім елементів одягу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 березня 2024, 18:37
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На верху ето каждый день происходит… ну ишо…
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