Shell залишилася найдорожчим нафтогазовим брендом світу

Британо-нідерландська енергетична компанія Shell зберегла лідерство у списку найдорожчих нафтогазових брендів світу, йдеться у звіті аналітичної компанії Brand Finance.

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Як змінилася вартість компанії

Вартість за рік зросла на 4% до $50,3 млрд.

«Shell продовжує утримувати статус провідного нафтогазового бренду у світі, що наголошує на прикметній стабільності бренду, незважаючи на питання щодо довгострокової корпоративної стратегії компанії», — зазначив старший директор Brand Finance Савіо Д'Соуза.

Рейтинг компаній

Друге місце в рейтингу, як і раніше, займає Saudi Aramco ($46,1 млрд), третє — PetroChina ($28,5 млрд), четверте — Sinopec ($26,7 млрд). На п'яту сходинку піднялася bp plc ($18,5 млрд), а французька TotalEnergies опустилася на шосте місце з показником $17 млрд.

Найстрімкіше зростання вартості бренду продемонструвала катарська держкомпанія Qatar Energy (на 82%, до $3,2 млрд). Такий підйом став наслідком успішної інтеграції Qatargas.