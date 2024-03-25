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25 березня 2024, 13:56

МВФ змістив термін розроблення нового регулювання криптовалют в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переніс на кінець грудня 2024 року підготовку оновленої версії законодавства про регулювання віртуальних активів в Україні. Раніше її планували представити до кінця червня. Про це пише Forklog.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переніс на кінець грудня 2024 року підготовку оновленої версії законодавства про регулювання віртуальних активів в Україні.

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Що відомо

Розроблення нормативного документа, як і раніше, закріплено за НБУ і НКЦПФР.

У найближчі кілька років МВФ продовжить надавати технічну допомогу владі України щодо впровадження реформ для задоволення післявоєнних потреб. Сюди увійде визначення принципів оподаткування віртуальних активів відповідно до правил ЄС.

За підсумками засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) України виконавча рада МВФ схвалила виділення наступного траншу в розмірі $880 млн.

Затверджена в березні 2023 року EFF розрахована на чотири роки і передбачає сукупне фінансування на суму $15,6 млрд.

Джерело: Мінфін
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