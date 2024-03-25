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25 березня 2024, 11:47

Американська нафтосервісна компанія SLB не планує залишати російський ринок

Нафтосервісна група SLB зі штаб-квартирою в США не планує залишати росію. Про це Financial Times заявив виконавчий директор SLB Олівʼє Ле Пеш.

Нафтосервісна група SLB зі штаб-квартирою в США не планує залишати росію.

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Що відомо

За його словами, компанія не ухвалила рішення про те, чи слідувати за двома найбільшими конкурентами, Baker Hughes і Halliburton, у продажу своїх активів у росії, і дотримується контрактів з клієнтами.

«Коли ми ухвалимо рішення, ми оприлюднимо це, якщо знадобиться. Але зараз рішення поки немає», — сказав Ле Пеш, коли його запитали про плани групи.

SLB чинить опір тиску українського уряду та правозахисних груп, які вимагають виходу з росії. Вони стверджують, що присутність компанії в країні допомагає генерувати доходи від нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль рф.

«Там команда працює автономно… Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо наших людей», — сказав виконавчий директор SLB в інтервʼю.

Ле Пеш заявив, що SLB з липня ввела заходи контролю, «щоб запобігти і заборонити будь-які постачання та підтримку технологій» до росії. На його думку, цей крок у довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі її морські нафтові родовища.

Нагадаємо

SLB припинила впровадження нових інвестицій та технологій у росію у березні 2022 року, а після ескалації санкцій припинила постачання продукції до країни у липні 2023 року. Проте, на відміну від своїх конкурентів, вона, як і раніше, зберігає присутність у країні.

Джерело: Мінфін
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