Курс валют на 25 березня: долар трохи додав на готівковому ринку

У понеділок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 10 копійок. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі, але не змінилось у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Курс євро знизився на 3 копійки у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,80−39,30 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 42,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,10−39,25, євро — 42,60−42,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,13−39,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,31−42,34 грн/євро.