Минулої доби українські захисники ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 437 390 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 березня 2024, 8:40
Втрати ворога за 24 березня: 640 російських окупантів, 11 танків та 29 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 437390 (+640) осіб,
- танків — 6887 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 13183 (+25) од,
- артилерійських систем — 10877 (+22) од,
- РСЗВ — 1018 (+0) од,
- засоби ППО — 726 (+3) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8539 (+29),
- крилаті ракети — 2010 (+18),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14454 (+47) од,
- спеціальна техніка — 1785 (+7).
Джерело: Мінфін
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