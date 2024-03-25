Минулого тижня Фонд державного майна України провів 11 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив 56,5 млн грн. Про це повідомив у телеграм-каналі голова ФДМУ Віталій Коваль.
25 березня 2024, 9:01
Фонд держмайна за тиждень залучив до бюджету 56,5 мільйона гривень
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Як проходили торги
За даними Коваля, участь в онлайн-торгах взяли 66 потенційних інвесторів, завдяки чому ціна зросла у 2,6 рази.
Найдорожчим проданим об'єктом став єдиний майновий комплекс ДП «Холминський спиртовий завод» на Чернігівщині, який було реалізовано за 45 млн грн. За лот змагались 3 учасники, а фінальна вартість збільшилася майже утричі.
Другий за вартістю актив — також підприємство спиртової галузі. Це ЄМК ДП «Кам'янський спирто-горілчаний комбінат» на Черкащині, вартість якого сягнула 7,7 млн грн.
Плани на 25−29 березня
Упродовж 25−29 березня Фонд планує провести 20 приватизаційних онлайн-аукціонів.
Джерело: Мінфін
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