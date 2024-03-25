Фонд держмайна за тиждень залучив до бюджету 56,5 мільйона гривень

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Як проходили торги

За даними Коваля, участь в онлайн-торгах взяли 66 потенційних інвесторів, завдяки чому ціна зросла у 2,6 рази.

Найдорожчим проданим об'єктом став єдиний майновий комплекс ДП «Холминський спиртовий завод» на Чернігівщині, який було реалізовано за 45 млн грн. За лот змагались 3 учасники, а фінальна вартість збільшилася майже утричі.

Другий за вартістю актив — також підприємство спиртової галузі. Це ЄМК ДП «Кам'янський спирто-горілчаний комбінат» на Черкащині, вартість якого сягнула 7,7 млн грн.

Плани на 25−29 березня

Упродовж 25−29 березня Фонд планує провести 20 приватизаційних онлайн-аукціонів.