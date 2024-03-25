Ракетна атака на енергосистему: В Укренерго назвали суму збитків за останні дні

Збиток НЕК «Укренерго» від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає 90−100 млн євро . Про це у фейсбуці повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Збитки від обстрілів

«За попередніми підрахунками, чек за збиток, який ми пред'явимо ворогові за останні атаки, сягає щонайменше 90−100 млн євро, якщо говорити тільки про високовольтне обладнання «Укренерго», — написав Кудрицький.

При цьому він зазначив, що енергетики готувалися до ударів: формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал.

Крім того, за його словами, дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на об'єктах «Укренерго», облаштовані спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення.

«Попередньо — без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами», — зазначив очільник НЕК.

Де складна ситуація

«Складна ситуація залишається в трьох областях. У Харківській області ми разом із фахівцями обленерго знайшли нестандартні технічні рішення, як живити місто і регіон і дати більше потужності. Її все ще не вистачає, тож мусимо розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами за певним графіком. Зараз максимально зосереджені на нарощуванні наших можливостей тут», — описав ситуацію керівник «Укренерго».

За його словами, подекуди діють застосовані диспетчерським центром «Укренерго» обмеження енергопостачання в Одеській та Дніпропетровській областях, в останній, зокрема, через масовану атаку шахедами цієї ночі.

Кудрицький пояснив, що це вимушений захід, необхідний для стабілізації ситуації в регіонах, і це може зайняти кілька днів.

Ракетна атака

22 березня рф здійснила найбільш масову атаку на енергосистему, поціливши, зокрема, кількома ракетами в ДніпроГЕС, пошкодивши ТЕС, ПС, магістральні та розподільчі мережі. Майже в половині областей України 22 березня довелося обмежувати постачання електрики.