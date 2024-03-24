Шольц підтримав ідею Естонії щодо 0,25% ВВП для України: що писали західні ЗМІ про Україну цього тижня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвально відгукнувся на ініціативу прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо цільового показника витрат ЄС для України на рівні 0,25% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Після саміту ЄС у Брюсселі Шольц назвав цю пропозицію «симпатичною» і вказав на розрахунки, згідно з якими ЄС мав би витрачати 0,8% свого економічного виробництва, щоб досягти рівня витрат США.

«Ось чому такі стандарти є хорошими і корисними, оскільки вони забезпечують подальшу ясність», — сказав він.

На початку саміту Каллас заявила, що якби кожна країна виділяла хоча б 0,25% свого ВВП на військову допомогу, українці могли б перевершити росію у військових витратах.

Reuters: Бельгія підтримує пропозицію ЄС надати Україні прибутки від російських активів

Прем'єр Бельгії Александр Де Кроо в четвер привітав пропозицію Європейського Союзу використати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України. Про це він розповів у інтерв'ю агентству Reuters.

Цього тижня Європейська комісія запропонувала перераховувати близько 90% від прибутків, отриманих із заморожених активів РФ, на закупівлю зброї Києву. Активи заморожені центральними депозитаріями ЄС, переважно бельгійським Euroclear.

«Це хороша пропозиція… Я думаю, що це розумний спосіб зробити це. Я думаю, що ідея спрямувати це переважно на закупівлю озброєнь має цілковитий сенс», — заявив де Кроо.

La Vanguardia: Іспанія готується до передачі Україні ще 19 Leopard 2

Іспанія готує нову партію бойових танків для передачі Україні. Про це виданню La Vanguardia повідомили джерела в оборонному відомстві.

Зазначається, що це будуть 19 Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья). Поставка буде здійснена двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять — у вересні.

Таке розпорядження віддав глава іспанського уряду Педро Санчес, який разом з міністеркою оборони Маргаритою Роблес зустрівся з представниками основних компаній оборонного сектору Іспанії. Під час зустрічі Санчес підтвердив рішуче засудження урядом агресії росії проти України. І саме в цьому контексті відбуватиметься нова поставка.

The Hill: Пентагон запустив сайт щодо нагляду за допомогою для України

Офіс генерального інспектора Пентагону у вівторок запустив новий сайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

Новий сайт, запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з'явився в той час, коли республіканці в Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

У заяві генінспектора Пентагону зазначається, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.