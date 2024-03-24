Шольц підтримав ідею Естонії щодо 0,25% ВВП для України: що писали західні ЗМІ про Україну цього тижня

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 березня 2024, 16:01

Шольц підтримав ідею Естонії щодо 0,25% ВВП для України: що писали західні ЗМІ про Україну цього тижня

n-tv: Шольц підтримав ідею Естонії щодо 0,25% ВВП для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвально відгукнувся на ініціативу прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо цільового показника витрат ЄС для України на рівні 0,25% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Після саміту ЄС у Брюсселі Шольц назвав цю пропозицію «симпатичною» і вказав на розрахунки, згідно з якими ЄС мав би витрачати 0,8% свого економічного виробництва, щоб досягти рівня витрат США.

«Ось чому такі стандарти є хорошими і корисними, оскільки вони забезпечують подальшу ясність», — сказав він.

На початку саміту Каллас заявила, що якби кожна країна виділяла хоча б 0,25% свого ВВП на військову допомогу, українці могли б перевершити росію у військових витратах.

Reuters: Бельгія підтримує пропозицію ЄС надати Україні прибутки від російських активів

Прем'єр Бельгії Александр Де Кроо в четвер привітав пропозицію Європейського Союзу використати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України. Про це він розповів у інтерв'ю агентству Reuters.

Цього тижня Європейська комісія запропонувала перераховувати близько 90% від прибутків, отриманих із заморожених активів РФ, на закупівлю зброї Києву. Активи заморожені центральними депозитаріями ЄС, переважно бельгійським Euroclear.

«Це хороша пропозиція… Я думаю, що це розумний спосіб зробити це. Я думаю, що ідея спрямувати це переважно на закупівлю озброєнь має цілковитий сенс», — заявив де Кроо.

La Vanguardia: Іспанія готується до передачі Україні ще 19 Leopard 2

Іспанія готує нову партію бойових танків для передачі Україні. Про це виданню La Vanguardia повідомили джерела в оборонному відомстві.

Зазначається, що це будуть 19 Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья). Поставка буде здійснена двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять — у вересні.

Таке розпорядження віддав глава іспанського уряду Педро Санчес, який разом з міністеркою оборони Маргаритою Роблес зустрівся з представниками основних компаній оборонного сектору Іспанії. Під час зустрічі Санчес підтвердив рішуче засудження урядом агресії росії проти України. І саме в цьому контексті відбуватиметься нова поставка.

The Hill: Пентагон запустив сайт щодо нагляду за допомогою для України

Офіс генерального інспектора Пентагону у вівторок запустив новий сайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

Новий сайт, запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з'явився в той час, коли республіканці в Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

У заяві генінспектора Пентагону зазначається, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Ranet
Ranet
24 березня 2024, 17:34
#
Чего-чего, а чужие бюджеты наши депутаты еще не делили. Вот это фарт пошел, надеюсь наличкой? 😂
+
0
Rubi0
Rubi0
24 березня 2024, 18:35
#
С такими бюджетами, выборы у нас будут не скоро.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами