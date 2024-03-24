Франко-німецький виробник зброї KNDS створить дочірнє підприємство в Україні

Франція та Німеччина погодилися об'єднати зусилля для виробництва боєприпасів в Україні через нову дочірню компанію виробника зброї KNDS. Таким чином союзники Києва прагнуть посилити військову допомогу Україні, повідомляє Bloomberg.

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Згідно з угодою, франко-німецький виробник бойових танків створить в Україні підрозділ для виробництва боєприпасів і запасних частин до зброї їхнього виробництва, вже переданої Україні.

«Ми, Франція та Німеччина, хочемо допомогти Україні зробити виробництво боєприпасів більш самодостатнім», — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Французький міністр оборони Себатьян Лекорню сказав, що KNDS, яка виробляє продукцію, включаючи самохідні гаубиці Caesar, артилерійські системи та бронетехніку, закріпиться в Україні за допомогою місцевого підприємства.

«Виробництво боєприпасів має переміститися ближче до лінії фронту, це буде дуже важливо для поставок», — підкреслив Лекорню.