Amazon оскаржує штраф французького регулятора на 32 мільйони євро

Гігант електронної комерції Amazon заявив у п’ятницю, що подав апеляцію на рішення французького регулятора CNIL оштрафувати компанію на 32 млн євро за встановлення системи моніторингу діяльності та ефективності співробітників компанії. Про це повідомляє Reuters.

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«Ми категорично не погоджуємося з висновками CNIL, які фактично невірні, і ми подали апеляцію до Державної ради», — заявили в Amazon.

У січні CNIL оштрафував компанію Amazon France Logistique, яка керує великими складами Amazon у Франції, за те, що регулятор назвав «надмірно нав’язливою» системою спостереження.

Розслідування CNIL

Французький регулятор виявив, що на складах Amazon працювала система з трьома оповіщеннями для моніторингу діяльності працівників. Саме її регулятор визнав незаконною.

Зазначається, що одне сповіщення спрацьовувало, якщо товар сканувався занадто швидко або менш ніж через 1,25 секунди після сканування попереднього, що збільшувало ризик помилки. Інше сигналізувало про перерви в 10 хвилин або більше, а третє відстежувало перерви від 1 до 10 хвилин.

Крім того, CNIL також поставив під сумнів, навіщо Amazon потрібно було зберігати дані працівників протягом 31 дня.