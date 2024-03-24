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24 березня 2024, 11:06

Польські фермери заблокували вантажівки з України на двох пунктах пропуску

Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська». Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська».
Фото: novynarnia.com

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За його словами, на двох пунктах пропуску — «Ягодин» та «Рава-Руська» — польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу.

«Тут за останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків», — сказав речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що в бік України, зокрема, через пункт пропуску «Ягодин» за минулу добу прослідувало близько 60 вантажівок.

Блокування кордонів польськими фермерами

Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед вимог протестувальників — скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС «Зелена угода», спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році.

15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні. За словами аграріїв, саме цими дорогами в країну заїжджає аграрна продукція з України та росії. Учасники протесту заявили, що блокування пункту пропуску триватиме до кінця березня. Фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на переговорах з фермерами-страйкарями пообіцяв скоротити надлишок зерна на внутрішньому ринку, але лідери профспілок заявили, що не припинятимуть своїх протестів.

Нагадаємо, з лютого 2024 року було декілька інцидентів, коли учасники протесту висипали українське зерно з вантажівок та залізничних вагонів.

Джерело: Мінфін
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