Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 436 750 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 березня 2024, 8:44
Втрати ворога за 23 березня: 990 російських окупантів, 24 танки та 47 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 436750 (+990) осіб,
- танків — 6876 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 13158 (+28) од,
- артилерійських систем — 10855 (+44) од,
- РСЗВ — 1018 (+0) од,
- засоби ППО — 723 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8510 (+47),
- крилаті ракети — 1992 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14407 (+63) од,
- спеціальна техніка — 1778 (+10).
Джерело: Мінфін
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