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23 березня 2024, 12:08

Кабмін ухвалив важливі зміни щодо виплат ВПО

Кабмін ухвалив зміни до постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Термін подачі заяв на отримання державної допомоги продовжили до 30 квітня. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Кабмін ухвалив зміни до постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».
Фото: НБУ

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Тобто ВПО, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.

За особисто поданою заявою отримати допомогу ще на 6 місяців можуть:

  • люди з інвалідністю III групи, середньомісячний сукупний дохід яких на одного отримувача в такій сім'ї становить не більше 9444 гривень;
  • особи віком від 55 років, які зареєструвалися в Центрі зайнятості;
  • особи до 23 років, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • особи, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання);
  • сім'я, яка складається тільки з непрацездатних осіб;
  • діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;
  • тяжкохворі особи.

Відбулося уточнення щодо зміни віку дітей із 14 до 18 років у раніше визначених категоріях. А також уточнено, що особи, які доглядають за дитиною до 3 років, також мають право на подання заяви на наступний період.

Крім того, цією постановою запровадили виплату тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна» у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину.

Джерело: Мінфін
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