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23 березня 2024, 8:36

Україна отримала $230 мільйонів від Японії на відновлення сільського господарства

До державного бюджету України надійшла позика обсягом $230 млн від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

До державного бюджету України надійшла позика обсягом $230 млн від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Фото: pixabay.com

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Кошти було залучено із Цільового фонду сприяння необхідному розширенню кредитування для України (ADVANCE Ukraine).

Проєкт ARISE

Проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування (компенсація видатків за програмою «5−7-9%») та покращення доступу малих господарств до фінансування через гранти.

Обсяг фінансування проєкту наразі становить $550 млн, з яких:

  • $500 млн спрямовані на фінансування Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» у 2023−2024 роках з фокусом на аграрні підприємства.
  • майже $50 млн передбачено на гранти для малих сільгоспвиробників.

«В умовах війни сільське господарство зазнає значних збитків, що своєю чергою ставить під загрозу продовольчу безпеку не тільки в Україні, але й в усьому світі. Залучення коштів в рамках ARISE є важливим внеском у забезпечення доступу для фінансування аграрного бізнесу України. Вдячні команді Світового банку та уряду Японії за своєчасну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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