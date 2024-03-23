Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 435 760 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 березня 2024, 8:09
Втрати ворога за 22 березня: 1050 російських окупантів, 12 танків та 39 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 435760 (+1050) осіб,
- танків — 6852 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 13130 (+19) од,
- артилерійських систем — 10811 (+36) од,
- РСЗВ — 1018 (+0) од,
- засоби ППО — 723 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8463 (+75),
- крилаті ракети — 1992 (+39),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14344 (+57) од,
- спеціальна техніка — 1768 (+19).
Джерело: Мінфін
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