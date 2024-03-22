Релокованим підприємствам дозволили пролонгувати кредити у програмі «5-7-9%»

Кабінет міністрів дозволив релокованим підприємствам пролонгувати свої кредити . Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

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Йдеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою «Доступні кредити 5−7−9%».

Можливість пролонгувати кредити можуть підприємства, які на 24 лютого 2022 року були розміщені на:

— територіях активних бойових дій (для яких не визначено дату завершення бойових дій),

— територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначено дату завершення бойових дій),

— тимчасово окупованих територіях (для яких не визначено дату завершення тимчасової окупації).