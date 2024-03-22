Кабінет міністрів дозволив релокованим підприємствам пролонгувати свої кредити. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.
22 березня 2024, 19:42
Релокованим підприємствам дозволили пролонгувати кредити у програмі «5-7-9%»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Йдеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою «Доступні кредити 5−7−9%».
Можливість пролонгувати кредити можуть підприємства, які на 24 лютого 2022 року були розміщені на:
— територіях активних бойових дій (для яких не визначено дату завершення бойових дій),
— територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначено дату завершення бойових дій),
— тимчасово окупованих територіях (для яких не визначено дату завершення тимчасової окупації).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі