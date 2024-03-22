До закриття міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі та на 24 копійки у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 22 копійки у продажу.
22 березня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 22 березня: долар на міжбанку знову зріс до 39 гривень
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Відкриття 22 березня
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Закриття 22 березня
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Зміни
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38,85/38,92
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39,13/39,16
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28/24
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42,06/42,13
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42,32/42,35
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26/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,75−39,20 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,10−39,30, євро — 42,60−42,82 грн.
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Джерело: Мінфін
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