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22 березня 2024, 18:42

ЄС планує ввести 50% мита на зернові із росії й білорусі

Європейська комісія підготувала рішення про запровадження мит на ввезення зернових із Росії й Білорусі до ЄС на рівні 95 євро за тонну, що дорівнюватиме миту в 50%. Відповідну пропозицію президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала лідерам ЄС на саміті у Брюсселі 21−22 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Європейська комісія підготувала рішення про запровадження мит на ввезення зернових із Росії й Білорусі до ЄС на рівні 95 євро за тонну, що дорівнюватиме миту в 50%.
Фото: freepik.com

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Крім того, росія і білорусь більше не матимуть доступу до будь-якої з квот ЄС на зерно, які пропонують вигідніші тарифні режими для деяких продуктів.

Підвищені мита стосуватимуться імпорту зернових, олійних культур і продуктів переробки з росії та білорусі, які досі ввозилися до країн Євросоюзу переважно без мит. Йтиметься у тому числі про пшеницю, кукурудзу, соняшниковий шрот.

Запровадити мита у ЄС вирішили з огляду на падіння цін на ринку зернових ЄС після повномасштабного вторгнення росії в Україну через перенасичення ринку.

У 2023 році росія експортувала до ЄС 4,2 млн тонн зернових, олійних культур і переробних продуктів на суму 1,3 млрд євро. Обсяги продукції з білорусі до ЄС у цей же період становили 610 тисяч тонн на суму 246 млн євро, повідомили у Єврокомісії.

Частка російських зернових на ринку ЄС — незначна, наголосили у Єврокомісії, і становить близько 1% загалом і близько 5% від імпорту. Мита зроблять російську продукцію менш привабливою на європейському ринку.

Дану пропозицію Єврокомісії має також затвердити Рада Європейського союзу. Тарифи почнуть застосовуватися одразу після затвердження Радою ЄС.

Джерело: Мінфін
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