Рада ЄС запровадила санкції проти 33 росіян, причетних до смерті Навального

Сьогодні, 22 березня, Рада ЄС вирішила ввести обмежувальні заходи щодо 33 фізичних та двох юридичних осіб, причетних до раптової смерті в колонії суворого режиму російського опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться на сайті ЄС.

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Хто потрапив під санкції

До нових санкційних списків увійшли колонії, де Олексій Навальний утримувався з червня 2022 року до смерті — виправна колонія ВК-6 та виправна колонія суворого режиму ВК-3.

Обидві колонії відомі фізичним і психологічним тиском, повною ізоляцією, катуваннями та насильством над ув'язненими.

«В обох місцях Навальний зазнав жорстокого поводження, зокрема через неодноразове одиночне ув’язнення в карцері та жорстоке, нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження, що призвело до серйозного погіршення його здоров’я», — йдеться в повідомленні.

Також під санкції потрапив начальник ВК-3 Вадим Калінін і різні заступники начальника колонії.

Крім того, Рада ЄС вирішила включити до списку санкцій таких суддів як:

Андрій Суворов, який торік засудив Олексія Навального до 19 років колонії особливого режиму в нелюдських умовах,

Кирило Нікіфоров, який відхилив його позов проти ВК-6 про оскарження його переведення до штрафний ізолятор на 12 діб,

Євгеній Ніколаєв та Наталія Дудар, які винесли низку постанов проти політичних опонентів, у тому числі Навального, чим сприяли політичним репресіям у росії.

Серед інших — високопосадовці пенітенціарної системи та Міністерства юстиції, які або відповідали за виконання вироків Олексію Навальному та іншим політичним опонентам, або не забезпечували захист прав і свобод громадянин.

З сьогоднішніми списками обмежувальні заходи згідно з Глобальним режимом санкцій щодо прав людини ЄС тепер застосовуються до 104 фізичних і юридичних осіб і 23 організацій з багатьох країн.

Які обмеження застосовуються до підсанкційних осіб

Особи, включені до списку санкцій, підлягають заморожуванню активів, а надання коштів або економічних ресурсів їм або на їхню користь, прямо чи опосередковано, заборонено.

Крім того, для зазначених у списку фізичних осіб діє заборона на в'їзд до ЄС.

Смерть Навального

16 лютого 2024 року російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в колонії «Полярний вовк», де відбував трирічний термін ув'язнення.

Згодом в Управлінні Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецького автономному округу повідомили про смерть політика.

Офіційної інформації про причини смерті Навального не було. РосЗМІ назвали імовірною причиною смерті відрив тромбу.