Нью-Йорк знову підтвердив свою гегемонію, очоливши рейтинг світових фінансових та фінтех-центрів вже п'ятий рік поспіль. Цей рейтинг публікується Z/Yen Group у партнерстві з Китайським інститутом розвитку (CDI) в рамках 35-го випуску Індексу глобальних фінансових центрів (Global Financial Centers Index).
22 березня 2024, 16:05
Нью-Йорк знову став лідером світового фінансового та фінтех-центру
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Лондон залишається на другому місці. Решта списку виглядає так:
- Сінгапур
- Гонконг
- Сан-Франциско
- Шанхай
- Лос-Анджелес
- Женева
- Чикаго
- Сеул
У фінтех-рейтингу Нью-Йорк також посідає перше місце. За ним слідують:
- Лондон
- Сан-Франциско
- Шеньчжень
Джерело: Мінфін
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