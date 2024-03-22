Нью-Йорк знову став лідером світового фінансового та фінтех-центру

Нью-Йорк знову підтвердив свою гегемонію, очоливши рейтинг світових фінансових та фінтех-центрів вже п'ятий рік поспіль. Цей рейтинг публікується Z/Yen Group у партнерстві з Китайським інститутом розвитку (CDI) в рамках 35-го випуску Індексу глобальних фінансових центрів (Global Financial Centers Index).