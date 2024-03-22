Корекція біткоїна не вивела актив із зони перекупленості — JPMorgan

Аналітики JPMorgan попередили, що ціна на першу криптовалюту може продемонструвати подальше падіння, оскільки біткоїн недивлячись на корекцію перебуває у зоні перекупленості. Про це пише The Block.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цього тижня ціна активу знизилася на більш ніж $12 000. Досягнувши історичного максимуму в $73 650, біткоїн продемонстрував помітне зниження. Вартість першої криптовалюти опускалася до $61 000.

Всупереч помітному зниженню, актив все ще залишається в зоні надмірно завищеної вартості, сказано у звіті банку. Експерти допускають подальше скорочення ринкової капіталізації біткоїна.

На це вказує відразу два показники: проксі-фактор ф’ючерсних позицій JPMorgan і премія ціни ф’ючерсу на біткоїни порівняно зі спотовою вартістю активу.

У компанії вказують на присутність значного оптимізму на ринку, який підігрівається нещодавніми рекордними вливаннями коштів у спотові біткоїн-ETF. Проте останні дані по цьому сектору показують скорочення чистого припливу, заявили в JPMorgan. За словами експертів, це підтверджує відсутність безперервного фінансового вливання в криптовалютні ETF.

Крім того, представники фінансового гіганта очікують подальшу фіксацію прибутку на тлі наближення до халвінгу біткоїна. Раніше в JPMorgan допустили обвал курсу першої криптовалюти до $42 000 після скорочення винагороди за видобуток активу вдвічі.