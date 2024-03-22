Курс валют на 22 березня: долар та євро продовжують дешевшати

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та продажу. Євро також подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро знизився на 15 копійок у купівлі на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,70−39,20 грн. Євро купують за 42,25 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 38,94−39,05, євро — 42,45−42,74 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,85−38,92 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,06−42,13 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.