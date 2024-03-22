Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 434 710 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 березня 2024, 9:03
Втрати ворога за 21 березня: 870 російських окупантів, 8 танків та 31 ракета
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Втрати ворога
- особового складу — близько 434710 (+870) осіб,
- танків — 6840 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 13111 (+37) од,
- артилерійських систем — 10775 (+35) од,
- РСЗВ — 1018 (+0) од,
- засоби ППО — 723 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8388 (+23),
- крилаті ракети — 1953 (+31),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14287 (+45) од,
- спеціальна техніка — 1749 (+8).
Джерело: Мінфін
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