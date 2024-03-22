Національний банк України встановив на 22 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,9234 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ збільшив курс гривні на 21 копійку.
22 березня 2024, 8:01
Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на 21 копійку
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Валютний ринок
НБУ на 22 березня встановив офіційний курс євро на рівні 42,46 грн. Європейська валюта подорожчала на 3 копійки.
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Джерело: Мінфін
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