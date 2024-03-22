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22 березня 2024, 10:00

Укркарт та Смарт Каса: Відкриваємо нові можливості для банківського сектору

Український фінансовий ринок продовжує розвиватися та адаптуватися до сучасних викликів, а останнім часом значний вплив на цей процес має нове партнерство між УКРКАРТ та Смарт Каса. Обидві компанії мають значний досвід у своїх галузях та разом створюють синергію, яка може принести значні переваги банкам та їх клієнтам.

Посилення можливостей Укркарт

Укркарт вже понад 20 років є провідним гравцем на українському платіжному ринку, пропонуючи послуги банківського процесингу, запуск карткових продуктів та рішення для мобільного банкінгу. Співпраця з Смарт Каса дозволяє компанії розширити свій портфель послуг, зокрема, у сфері прийому платежів.

Інноваційні рішення від Смарт Каса

Смарт Каса пропонує унікальне рішення 5в1, що об'єднує функціонал касового апарату, POS-терміналу, пРРО та кабінету для торговців. Це дозволяє торговельним точкам значно оптимізувати свої робочі процеси та підвищити якість обслуговування клієнтів.

Переваги для банків

Банки, які співпрацюють з УКРКАРТ, отримують доступ до інноваційних рішень Смарт Каса, що дозволяє їм пропонувати своїм клієнтам сучасні та зручні способи прийому платежів. Це може стати важливою конкурентною перевагою та сприяти залученню нових клієнтів.

Спрощення інтеграції

Однією з ключових переваг співпраці між УКРКАРТ та Смарт Каса є легкість інтеграції їх рішень з існуючими банківськими системами. Це дозволяє банкам швидко впроваджувати нові послуги без необхідності проведення складних та тривалих технічних робіт.

Підвищення ефективності

Використання інноваційних рішень Смарт Каса дозволяє банкам оптимізувати процеси прийому платежів, знизити операційні витрати та підвищити ефективність своєї роботи. Це, у свою чергу, може позитивно вплинути на рентабельність банківського бізнесу.

Висновок

Партнерство між УКРКАРТ та Смарт Каса відкриває нові горизонти для банківського сектору України. Впровадження інноваційних рішень для прийому платежів дозволяє банкам підвищити ефективність своєї роботи, покращити якість обслуговування клієнтів та зміцнити свої конкурентні позиції на ринку

Джерело: Мінфін
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