До закриття міжбанку курс долара впав на 16 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 37 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.
21 березня 2024, 17:42
Курс валют на вечір 21 березня: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз
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Відкриття 21 березня
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Закриття 21 березня
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Зміни
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39,01/39,08
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38,85/38,92
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16/16
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42,63/42,70
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42,26/42,34
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37/36
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,80−39,30 грн. Євро купують за 42,35 грн, а продають за 42,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 38,96−39,10, євро — 42,60−42,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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