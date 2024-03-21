У березні 20% обсягів цукру Україна експортувала до країн Африки

Україна з початку березня суттєво збільшила експорт цукру до країн Африки. Зокрема, в Камерун, Лівію та Гвінею у березні надійшло 8 тисяч тонн або 20% українського експорту цукру. Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

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«Україна активно розвиває новий напрямок для експорту цукру. Протягом березня до трьох країн Африки — Камеруну, Лівії та Гвінеї було поставлено майже 8 тис. тонн продукту», — зазначив Висоцький.

За його словами, загалом ситуація на ринку цукру стабільна. Виробленого цукру достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту.