Передача адміністрування ЄСВ до ПФУ: закон поки що не прийнято

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Сьогодні, 21 березня, Рада, намагалася прийняти законопроєкт № 9569 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», але його не розглянули.

Що відомо про законопроєкт

Проєктом закону № 9569 пропонувалося із 1 січня 2024 року покласти на Пенсійний фонд України адміністрування ЄСВ: взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Ухвалення законопроєкту має на меті покращити адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування внаслідок зменшення адміністративних структур управління, запровадити єдину систему управління коштами та єдину інформаційну систему. А також посилити контроль за використанням коштів соціального страхування.

Нагадаємо

Єдиний соціальний внесок в Україні запровадили з 1 січня 2011 року, адміністрування ЄСВ передали від Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів із 1 жовтня 2013 року.