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21 березня 2024, 18:16

Передача адміністрування ЄСВ до ПФУ: закон поки що не прийнято

Верховна Рада поки що не ухвалила в цілому закон про передачу функції адміністрування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) від Державної податкової служби до Пенсійного фонду України. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна рада ухвалила в цілому закон про передачу функції адміністрування ЄСВ від Державної податкової служби до Пенсійного фонду України.

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Сьогодні, 21 березня, Рада, намагалася прийняти законопроєкт № 9569 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», але його не розглянули.

Що відомо про законопроєкт

Проєктом закону № 9569 пропонувалося із 1 січня 2024 року покласти на Пенсійний фонд України адміністрування ЄСВ: взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Ухвалення законопроєкту має на меті покращити адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування внаслідок зменшення адміністративних структур управління, запровадити єдину систему управління коштами та єдину інформаційну систему. А також посилити контроль за використанням коштів соціального страхування.

Нагадаємо

Єдиний соціальний внесок в Україні запровадили з 1 січня 2011 року, адміністрування ЄСВ передали від Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів із 1 жовтня 2013 року.

Джерело: Мінфін
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