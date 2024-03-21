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21 березня 2024, 15:40

ЦБ Туреччини підвищив ставку до максимуму з 2002 року. Ставка зросла до 50%

Центробанк Туреччини на засіданні у четвер, 21 березня, підвищив облікову ставку одразу на 500 базисних пунктів, до 50%. Про це із посиланням на заяву регулятора пише The Associated Press.

Центробанк Туреччини на засіданні у четвер, 21 березня, підвищив облікову ставку одразу на 500 базисних пунктів, до 50%.
Фото:depositphotos

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Причина

Згідно з релізом, рішення продиктоване погіршенням прогнозу інфляції. «Жорстка грошово-кредитна політика зберігатиметься доти, доки не спостерігатиметься значне і стійке зниження основної тенденції щомісячної інфляції», — заявили в центробанку.

Річна інфляція споживчих цін у Туреччині у лютому зросла до 67%, перевищивши очікування аналітиків. Зростання цін призвело до того, що сім'ї насилу можуть дозволити собі їжу, оренду та комунальні послуги, пише AP.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган є прихильником неортодоксальної економічної політики зниження процентних ставок для стримування інфляції, яка суперечить традиційним уявленням про економіку, зазначає агентство. Ця політика призвела до стрімкого розгону інфляції та валютної кризи.

Після переобрання на пост президента Туреччини у травні 2023 року Ердоган погодився змінити курс та призначив нову економічну команду. Під її керівництвом турецький центробанк підняв базову процентну ставку з 8,5% у червні до 45% у січні, після чого заявив про зупинення посилення грошової політики. На цьому фоні нове підвищення ставки стало несподіванкою для ринку, зазначає AP.

Нагадаємо

2 лютого Центральний банк Туреччини зберіг облікову ставку лише на рівні 45% річних. Це була перша перерва у циклі посилення грошово-кредитної політики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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