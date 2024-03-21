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21 березня 2024, 15:52

Данія продовжила дозволи на проживання біженців з України, але не всім

Данія продовжила дозволи на проживання біженців з України. Документи будуть чинними до 17 березня 2025 року. Деяким українцям дозволи не продовжили, повідомляє nyidanmark.dk.

Данія продовжила дозволи на проживання біженців з України.

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Дозвіл на проживання

Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, які були надані відповідно до спеціального закону до 3 листопада 2023 року, і термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року. Якщо умови були виконані, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.

Одночасно продовжили й посвідки на проживання, які видали з 3 листопада 2023 року по 17 березня 2024 року — вони також дійсні до 17 березня 2025 року.

Читайте: Данія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Зазначається, що невеликій кількості біженців не продовжили дозвіл на перебування, бо Імміграційна служба марно намагалася із ними зв’язатися. У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року. Людям треба подати нову заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону.

Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти на сайті відомства або за телефоном: +45 35 36 66 00.

Джерело: Мінфін
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