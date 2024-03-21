Під час ракетної атаки на Київ пошкоджено склад Rozetka. В компанії повідомили про можливі затримки доставок

Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київ був пошкоджений склад онлайн-ритейлера Rozetka. Також постраждали замовлені товари клієнтів. Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.

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Атака на Київ

«Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото — наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари», — наголосив він, додавши, що через це можливі затримки доставок.

Нагадаємо

21 березня Росія атакувала столицю балістичними та крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, вночі РФ атакувала 2 балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555. Ракети заходили з півночі, основним напрямком удару був Київ, завдяки успішній бойовій роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

Водночас у трьох районах столиці є руйнування від падіння уламків, а також поранені.