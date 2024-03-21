У лютому підприємці отримали кредити на понад 2,9 млрд гривень за держгарантіями на портфельній основі

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 34 006 кредитів на загальну суму 108,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Станом на 1 березня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 385 кредитів на суму 65,6 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 29,4 млрд грн. Це близько 67 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

При цьому в лютому 2024 року укладено 768 кредитних договорів на суму понад 2,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,5 млрд грн.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 березня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати Приватбанк: 12 169 кредитів на загальну суму 20,8 млрд грн, що становить 56 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 934 кредити на 11,5 млрд грн (89 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 743 кредити на 8,6 млрд (61 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 1 941 кредит на 6,9 млрд грн;

у Дніпропетровській області — 1 465 кредитів на близько 5 млрд грн;

у Львівській області — 1 597 кредитів на 4,6 млрд грн;

у Київській області — 1 200 кредитів на 4,4 млрд грн.



За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: