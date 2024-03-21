Американський розробник чипів пам'яті Micron Technology заявив про високі фінансові результати за другий квартал. Його виторг склав $5,82 млрд, водночас прогнозувався показник на рівні $5,35 млрд. Скоригований прибуток виробника склав 42 центи на акцію, аналітики передбачали збиток у 25 центів на одиницю. Експерти LBLV підкреслили, що фірма вперше за п'ять кварталів продемонструвала приріст.

Така позитивна динаміка свідчить про ріст попиту на високоякісні чипи типів HBM і DRAM. А серед технологічних компаній з'явився тренд із запровадження генеративного штучного інтелекту у свої розробки. У той самий час ринок чипів пам'яті відновлюється після спаду, що виник внаслідок пандемії.

Нині Micron співпрацює з гігантом ринку Nvidia та постачає своєму партнеру чипи з високою пропускною здатністю для графічних процесорів нового покоління. Також компанія продає ці напівпровідники й іншим неназваним фірмам, повідомило керівництво Micron. До 2025 року на більшу частину чипів HBM вже є замовлення, а на цей рік — продукція повністю розкуплена.

У наступному кварталі чипмейкер очікує отримати скоригований валовий прибуток на рівні приблизно 26,5%. Його виторг може становити $6,4−6,8 млрд, що значно перевищує попередню оцінку в $6,03 млрд. Micron прогнозує, що попит на різні типи напівпровідників збережеться. Також у компанії передбачають збільшення цін на ринку пам'яті та систем зберігання даних, про що інформує lblv.com.

Акції Micron після публікації новин виросли на премаркеті більш ніж на 15% та торгувались біля своїх історичних максимумів. За останні 12 місяців котирування компанії зросли більш як на 60%. Цей підйом позначився і на аналогічних фірмах галузі. Акції Western Digital подорожчали на 4,6% під час розширених торгів.

Єгор Ровніков, фінансовий аналітик LBLV