Банки Китаю почали блокувати платежі з росії в юанях

Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з росії та почали повертати такі транзакції клієнтам. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на гендиректора АТ «Перша Група» Олексія Порошина.

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За його словами, серед тих, хто відмовився від російських платежів, — як мінімум вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo, котрі займають 13 і 15 місця за капіталізацією, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial та China Zheshang.

Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Але більшість із них перестали проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому.

Китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня, підтвердило джерело видання. Зазначено, що нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій та тиску з боку США.

Деякі банки повідомляли своїм клієнтам, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з Росією, але офіційно не публікували цю інформацію, каже начальник аналітичного відділу ІК Ріков-Траст Олег Абелев.

Відмова приймати платежі у юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній, зазначає засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський.

За його словами, розрахунки можуть бути продовжені кількома способами: через російський банк, платежі від якого ще приймають у Китаї, за допомогою відкриття філії компанії в КНР чи іншій «дружній» країні, а також партнерів у Гонконгу.

При цьому близько 80% російських компаній, які регулярно працюють з КНР, вже відкрили філії в «дружніх» країнах, які не підпадають під санкції.

До цього повідомлялося, що більшість банків Китаю припинили прийом доларових переказів із росії, а також почали затримувати розрахунки через додаткові перевірки. Проте транзакції у національних валютах тривали.

У Кремлі заявили, що бачили публікації з приводу проблем із розрахунками та пообіцяли обговорити це питання в рамках «щільного діалогу з китайськими друзями».