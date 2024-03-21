Банки Китаю почали блокувати платежі з росії в юанях

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 березня 2024, 13:58

Банки Китаю почали блокувати платежі з росії в юанях

Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з росії та почали повертати такі транзакції клієнтам. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на гендиректора АТ «Перша Група» Олексія Порошина.

Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з росії та почали повертати такі транзакції клієнтам.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, серед тих, хто відмовився від російських платежів, — як мінімум вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo, котрі займають 13 і 15 місця за капіталізацією, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial та China Zheshang.

Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Але більшість із них перестали проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому.

Китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня, підтвердило джерело видання. Зазначено, що нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій та тиску з боку США.

Деякі банки повідомляли своїм клієнтам, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з Росією, але офіційно не публікували цю інформацію, каже начальник аналітичного відділу ІК Ріков-Траст Олег Абелев.

Відмова приймати платежі у юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній, зазначає засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський.

За його словами, розрахунки можуть бути продовжені кількома способами: через російський банк, платежі від якого ще приймають у Китаї, за допомогою відкриття філії компанії в КНР чи іншій «дружній» країні, а також партнерів у Гонконгу.

При цьому близько 80% російських компаній, які регулярно працюють з КНР, вже відкрили філії в «дружніх» країнах, які не підпадають під санкції.

До цього повідомлялося, що більшість банків Китаю припинили прийом доларових переказів із росії, а також почали затримувати розрахунки через додаткові перевірки. Проте транзакції у національних валютах тривали.

У Кремлі заявили, що бачили публікації з приводу проблем із розрахунками та пообіцяли обговорити це питання в рамках «щільного діалогу з китайськими друзями».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами