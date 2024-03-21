ЄБРР планує інвестувати в Україну до 10 млрд євро до 2028 року

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір інвестувати в Україну до 10 млрд євро протягом наступних пʼяти років, повідомили в інтервʼю Forbes Ukraine віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк та директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патрон.

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Інвестиції в Україну

Реагуючи на кризу, спровоковану війною, ЄБРР сфокусувався на пʼяти основних напрямках для підтримки України, частково у приватному секторі, частково у державному секторі.

Йдеться про енергетичну безпеку, важливу інфраструктуру, продовольчу безпеку, підтримку бізнесу і торгове фінансування.

За словами Рігтерінка, завдяки рішенню банку збільшити капітал на 4 млрд євро. ЄБРР може перетворити це у 4−6 разів більший обсяг інвестицій. Тож, протягом наступних пʼяти років банк очікує, що зможе вкладати в проєкти в Україні 1,5−2 млрд євро щороку.

«Ми не вважаємо, що для банку було б розумно кожен раз покладатися на донорську підтримку. Тож ми збільшили капітал. Це дозволить нам проінвестували в Україну 10 млрд євро протягом наступних пʼяти років. Як тільки буде мир, ця сума зросте ще більше», — сказав Рігтерінк.