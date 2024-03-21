У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та додало 1 копійку у продажу.
21 березня 2024, 10:56
Курс валют на 21 березня: долар та євро дешевшають
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Валютний ринок
В обмінниках долар у покупці подешевшав на 8 копійок та на 11 копійок у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,35 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,96 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 38,98−39,14, євро — 42,64−42,89 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,01−39,08 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,63−42,70 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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