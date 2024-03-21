Курс валют на 21 березня: долар та євро дешевшають

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці подешевшав на 8 копійок та на 11 копійок у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,35 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,96 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 38,98−39,14, євро — 42,64−42,89 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,01−39,08 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,63−42,70 грн/євро.

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