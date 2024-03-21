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21 березня 2024, 9:10

Україна підписала з Євросоюзом угоду про боротьбу з шахрайством

Міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі ЄС щодо боротьби з шахрайством. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі ЄС щодо боротьби з шахрайством.
Фото:mof.gov.ua

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Деталі угоди

Мета програми — захист фінансових інтересів Євросоюзу шляхом боротьби з шахрайством та корупцією, що впливають на бюджет ЄС, а також забезпечення виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

Підписана угода між Україною та ЄС спрямована на:

 — запобігання та боротьбу з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;

 — покращення процесів звітності про можливі порушення щодо коштів ЄС;

 — реалізацію інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС у митних та сільськогосподарських справах.

«Приєднання до Програми боротьби з шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення надійних та прозорих відносин із Європейським Союзом», — прокоментував Сергій Марченко.

Джерело: Мінфін
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