Україна підписала з Євросоюзом угоду про боротьбу з шахрайством

Міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі ЄС щодо боротьби з шахрайством. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Деталі угоди

Мета програми — захист фінансових інтересів Євросоюзу шляхом боротьби з шахрайством та корупцією, що впливають на бюджет ЄС, а також забезпечення виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

Підписана угода між Україною та ЄС спрямована на:

— запобігання та боротьбу з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;

— покращення процесів звітності про можливі порушення щодо коштів ЄС;

— реалізацію інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС у митних та сільськогосподарських справах.

«Приєднання до Програми боротьби з шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення надійних та прозорих відносин із Європейським Союзом», — прокоментував Сергій Марченко.