До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
20 березня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 20 березня: після рекордів долар та євро відкотились на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 20 березня
|
Закриття 20 березня
|
Зміни
|
39,14/39,16
|
39,01/39,08
|
13/8
|
42,52/42,54
|
42,33/42,40
|
19/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,37 грн. Євро купують за 42,40 грн, а продають за 42,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,06−39,25, євро — 42,65−42,90 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі